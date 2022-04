Severodoneck čelí ostreľovaniu, požiar zachvátil už 10 budov

Kyjev 6. apríla (TASR) - Východoukrajinské priemyselné mesto Severodoneck ležiace v Luhanskej oblasti čelilo v stredu intenzívnemu ostreľovaniu zo strany ruských síl. Oznámil to gubernátor tejto oblasti Serhij Hajdaj na komunikačnej platforme Telegram s tým, že horieť začalo v dôsledku ostreľovania desať výškových budov. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a stanice CNN.



"Rusi ostreľovali Severodoneck - 10 výškových budov horí," napísal Hajdaj na Telegrame. Dodal, že informácie o prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Podľa spravodajcov AFP zasiahli strely aj obchodné centrum a neďaleké garáže.



Hajdaj priblížil, že ruské jednotky nezasiahli nijaké strategické ani vojenské zariadenia, avšak ich terčom sa stala továrenská dielňa v meste Lysyčansk a dom v meste Rubižne. V noci z utorka na stredu zasiahli ruské sily mestá a obce v Luhanskej oblasti celkovo 81-krát, dodal Hajdaj.



Gubernátor ešte predtým pre britskú stanicu Sky News vyhlásil, že ruské sily zrejme spustia úplnú ofenzívu v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny "zhruba do niekoľkých dní".



Ruskí vojaci v súčasnosti podľa jeho slov ovládajú približne 70 percent Luhanskej oblasti. "Do dnešného dňa bolo evakuovaných približne 30.000 ľudí," uviedol s tým, že nie je možné zrátať, koľko obyvateľov odišlo pomocou vlastných áut.



Kyjev aj Washington už pred niekoľkými dňami upozornili, že Rusko mení svoje plány a pripravuje sa na zintenzívnenie útokov na východe a juhu Ukrajiny. Ukrajinská vláda v tejto súvislosti v stredu vyzvala obyvateľov východnej časti krajiny, aby okamžite odišli, inak budú v akútnom ohrození života.



V Doneckej oblasti bolo počas stredajšieho ostreľovania podľa miestneho gubernátora zabitých najmenej päť osôb, píše denník The Guardian. Ďalšie obete hlásila ukrajinská štátna železničná spoločnosť po tom, čo tri rakety zasiahli železničnú stanicu na východe Ukrajiny a poškodili budovy, koľaje a železničný sklad. Počet obetí ani miesto útoku zverejnené neboli.