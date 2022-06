Severodoneck padol do rúk ruskej armády, potvrdil to primátor mesta

Kyjev 25. júna (TASR) - Ruská armáda sa zmocnila východoukrajinského mesta Severodoneck. Po týždňoch ťažkých bojov o mesto to v sobotu potvrdil jeho primátor Olexandr Striuk.



Ruské a proruské jednotky v Severodonecku ovládli aj miestny chemický závod Azot a "evakuovali" odtiaľ viac ako 800 civilistov, ktorí sa tam ukrývali, uviedli v sobotu promoskovskí separatisti citovaní agentúrou AFP, ktorej správu prebrala i agentúra TASR.



Informácia, že ruské a proruské jednotky "prevzali úplnú kontrolu nad priemyselnou zónou závodu Azot", zverejnil v aplikácii Telegram predstaviteľ separatistov Andrej Maročko.



O "evakuácii" približne 800 civilistov, ktorí sa počas týždňov bojov o Severodoneck uchýlili do závodu Azot vybaveného sieťou krytov, informoval ďalší predstaviteľ proruských separatistov, Ivan Filiponenko.



Zo Severodonecka sa v piatok na rozkaz velenia ukrajinských ozbrojených síl stiahli zostávajúci ukrajinskí obrancovia mesta. Mali sa presunúť na opevnené pozície, aby lepšie bránili neďaleké mesto Lysyčansk.



Lysyčansk a Severodoneck delí len rieka Severný Donec, ležia totiž na jej protiľahlých brehoch.



Medzičasom ruské jednotky a ich spojenci zo samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) v sobotu oznámili, že vstúpili aj do Lysyčanska, kde následne vypukli pouličné boje.



Ukrajinský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj na Facebooku dodal, že ruské jednotky sa snažia zablokovať prístup do Lysyčanska od juhu.