Severoírski militanti plánovali v Británii na brexit bombový útok

Belfast 6. februára (TASR) - Severoírski militanti chceli minulý týždeň prostredníctvom trajektu cez Írske more dostať do Británie nákladnú dodávku s inštalovanou náložou, ktorú hodlali odpáliť v čase, keď krajina vystúpila z Európskej únie. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na policajné zdroje.



Polícia najskôr 31. januára dostala cez médiá telefonické varovanie, že v belfastskej lodenici sa nachádza dodávka s bombou, ktorá mala byť trajektom prevezená zo Severného Írska spravovaného Britániou do Škótska. Polícia však inkriminované vozidlo vtedy nedokázala nájsť.



Trajekt vyplával a bezpečne sa dostal na územie Británie v deň brexitu, ktorý obyvateľov Severného Írska názorovo veľmi rozdeľuje. Polícia dostala v pondelok druhý telefonát; tentoraz s poskytnutím mena prepravnej spoločnosti, ktorej dodávka patrila, čo ju priviedlo k objaveniu daného vozidla, ktoré však neopustilo územie Severného Írska.



"Militanti dúfali, že výbušné zariadenie exploduje približne v čase, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ," uviedol na tlačovej konferencii predstaviteľ polície.



Bombu nastražili proírski militanti známi ako disidenti, ktorí sa stavajú proti Veľkopiatkovej dohode z roku 1998 a vedú na nízkej úrovni násilnú kampaň. Nálož bola pripevnená k dodávke v meste Lurgan ležiacom v severoírskom grófstve Armagh.