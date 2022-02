Severoírsky premiér odstúpil pre spor o pobrexitových pravidlách

Belfast 4. februára (TASR) - Premiér Severného Írska Paul Givan vo štvrtok večer odstúpil pre spor o pobrexitových obchodných pravidlách. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že následne sa objavili výzvy na vypísane predčasných parlamentných volieb.



Givan odstúpil v dôsledku tlaku zo strany lídra jeho Demokratickej unionistickej strany (DUP) Jeffreyho Donaldsona, ktorý sa vyhrážal, že DUP pre nezhody o tzv. severoírskom protokole odíde z vlády.



Protokol má zabrániť nekontrolovanému dovozu neprecleného tovaru z Británie na jednotný trh EÚ cez Írsko bez vytvorenia tzv. tvrdej hranice medzi Írskom cez Severným Írskom. Zavádza kontroly tovaru prevezeného medzi Severným Írskom a zvyškom Británie. S tým však nesúhlasia unionisti, podľa ktorých vznikla hranica v Írskom mori oslabujúca väzby medzi Severným Írskom a Spojeným kráľovstvom.



Spolu s Givanom musí v súlade s Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998 odstúpiť aj jeho zástupkyňa Michelle O'Neillová z proírskej nacionalistickej strany Sinn Féin. Práve Sinn Féin vyzvala na vypísanie predčasných volieb, ktoré podľa prieskumov verejnej mienky môže aj vyhrať.



Najnovšiu výmenu názorov o protokole začal severoírsky minister poľnohospodárstva Edwin Poots, keď v stredu nariadil zastaviť kontroly tovaru prichádzajúceho z Británie, pripomína AFP.



Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič následne vo štvrtok večer uviedol, že EÚ má informácie o tom, že úradníci v Severnom Írsku stále vykonávajú kontroly tovarov prichádzajúcich do Severného Írska. Dodal, že je nevyhnutné, aby to tak zostalo. "Európska komisia bude pozorne sledovať vývoj situácie," odkázal.



"V tomto kontexte považujeme nedávny pokyn severoírskeho ministra poľnohospodárstva... za nepatričný. Vytvára neistotu pre ľudí a podniky v Severnom Írsku," konštatoval Šefčovič, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti pobrexitové vzťahy so Spojeným kráľovstvom.