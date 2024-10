Severokórejská ministerka zahraničných vecí sa stretne s Lavrovom

Moskva 30. októbra (TASR) - Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui sa v stredu v Moskve stretne so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Potvrdilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Čche do Ruska odcestovala ešte v utorok. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"V súlade s dohodou dosiahnutou na júnovom rusko-kórejskom samite v Pchjongjangu pricestuje na oficiálnu návštevu Moskvy ministerka zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Čche Son-hui, aby absolvovala strategické konzultácie s ruským ministrom zahraničných vecí," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová. Podrobnosti bilaterálnych rokovaní budú známe neskôr.



Čhce už v utorok dorazila do Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe neďaleko spoločných hraníc. Reuters pripomína, že severokórejská ministerka Rusko navštívila aj v septembri.



Stretnutie sa uskutoční v čase, keď Ukrajina a západné štáty upozorňujú na prehlbovanie vojenskej spolupráce medzi Moskvou a Pchjongjangom.



Predstavitelia Ukrajiny, USA a NATO tvrdia, že KĽDR Rusku poskytla viac ako 10.000 vojakov, ktorí by mali byť v najbližšom období nasadení do bojov na Ukrajine. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok potvrdil, že severokórejskí vojaci boli nasadení v ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť okupuje Ukrajina. Podľa informácii juhokórejských tajných služieb bude Čche s Lavrovom rokovať o dodatočnom nasadení vojakov a kompenzácii za ich účasť v konflikte.



Ruskí vládni predstavitelia uviedli, že Moskva má plné právo rozvíjať svoje vzťahy s Pchjongjangom podľa vlastného uváženia v rámci podmienok zmluvy, ktorú lídri oboch krajín uzavreli v júni a ktorá obsahuje doložku o vzájomnej obrane.