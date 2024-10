Severokórejská ústava definuje Južnú Kóreu ako nepriateľský štát

Soul 17. októbra (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok oznámila, že jej ústava teraz definuje Južnú Kóreu ako nepriateľský štát, pričom je to po prvýkrát, čo Pchjongjang potvrdil zmeny v zákonoch, ktoré už začiatkom roka požadoval severokórejský vodca Kim Čong-un. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA potvrdila, že severokórejská armáda výbuchmi v utorok zdemolovala úseky ciest spájajúcich obe Kórey.



Armáda KĽDR minulý týždeň prisľúbila, že natrvalo uzavrie svoju južnú hranicu po tom, čo tam mesiace ukladala míny a budovala protitankové zábrany. Kim Čong-un v januári vyhlásil južného suseda za hlavného nepriateľa svojej krajiny a povedal, že KĽDR už nemá záujem o znovuzjednotenie.



KCNA vo štvrtok uviedla, že armáda podnikla kroky na "fyzické odrezanie ciest a železníc KĽDR, ktoré vedú do Kórejskej republiky (Južnej Kórey)". Ide o súčasť "postupného úplného oddelenia jej územia, na ktorom vykonáva svoju zvrchovanosť, od územia Kórejskej republiky".



Po výbuchoch sú cesty úplne zablokované, čo je podľa KCNA nevyhnutným a legitímnym opatrením prijatým v súlade s požiadavkou KĽDR, ktorá jasne definuje Južnú Kóreu ako nepriateľský štát.



Severokórejský parlament minulý týždeň po prvýkrát potvrdil zmeny v základnom zákone krajiny v súlade s požiadavkami Kim Čong-una. AFP uvádza, že neboli poskytnuté žiadne detaily o ústavných zmenách.



Vzťahy medzi Soulom a Pchjongjangom sú v posledných mesiacoch mimoriadne vyhrotené. Severokórejský vodca v uplynulom období viackrát vyzval na urýchlenie vývoja v zbrojárskom priemysle vrátane navýšenia počtu centrifúg s cieľom exponenciálne zvýšiť počet jadrových zbraní. KĽDR taktiež pravidelne vypúšťa na územie Južnej Kórey balóny s odpadkami. V reakcii na to zase Južná Kórea začala z ampliónov vysielať na druhú stranu spoločných hraníc na dennej báze programy nemierené proti severokórejskému režimu.