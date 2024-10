Severokórejské jednotky sú už nasadené v Kurskej oblasti, tvrdí Kyjev

Kyjev 24. októbra (TASR) - Ukrajinská vojenská rozviedka vo štvrtok uviedla, že prvé severokórejské jednotky vycvičené v Rusku sú už nasadené v Kurskej oblasti, kde začiatkom augusta Kyjev spustil ofenzívu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vyhlásenie rozviedky zverejnené na platforme Telegram uvádza, že v Rusku sa nachádza približne 12.000 severokórejských vojakov vrátane 500 dôstojníkov a troch generálov, ktorí absolvujú výcvik na piatich vojenských základniach. "Moskva vymenovala námestníka ruského ministra obrany Junusa-beka Jevkurova za zodpovednú osobu pri kontrole výcviku a adaptácie severokórejských jednotiek," ozrejmilo vyhlásenie.



Prezident Vladimir Putin na otázku o správach týkajúcich sa vojakov KĽDR v Rusku vo štvrtok povedal, že je záležitosťou Moskvy, ako bude implementovať zmluvu o partnerstve s Pchjongjangom. Zároveň nevyvrátil tvrdenia o prítomnosti severokórejských jednotiek v krajine. "Nikdy sme ani v najmenšom nepochybovali o tom, že severokórejské vedenie berie naše dohody vážne. Ale to, čo robíme v rámci článku (4. o vzájomnej obrane krajín), je naša vec," povedal Putin podľa Reuters.



Ruský prezident tiež zdôraznil, že Rusko nie je zodpovedné za eskaláciu situácie vo vojne na Ukrajine, odkazujúc na dodávky zbraní zo Západu Kyjevu.



Európska únia je "hlboko znepokojená", vyhlásil šéf európskej diplomacie Josep Borell v reakcii na hlásenia o severokórejských vojakoch, ktorí prišli podporiť ruskú armádu na Ukrajine. "Išlo by o jednostranný nepriateľský akt zo strany KĽDR, ktorý by mal vážne dôsledky na európsky a svetový mier i bezpečnosť," uviedol vo vyhlásení. "Tento vývoj tiež opätovne ilustruje, ako Rusko šíri nestabilitu a eskaláciu v regióne aj na celom svete," pokračoval šéf európskej diplomacie.



Prehlbujúca sa vojenská spolupráca Ruska so Severnou Kóreou je signálom, že napriek vyhláseniam o ochote rokovať Rusko nemá záujem o mier, povedal Borrell a podľa DPA dodal, že Moskva zúfalo hľadá pomoc na podporu vo vojne.