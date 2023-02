Severokórejskí hackeri vlani ukradli online možno až miliardu dolárov

New York/Pchjongjang 7. februára (TASR) - Severná Kórea vlani ukradla prostredníctvom svojich hackerov dosiaľ najviac finančných prostriedkov. Podľa dôvernej správy Organizácie Spojených národov, do ktorej nahliadli reportéri agentúry DPA, KĽDR sa za minulý rok takto dostala k peniazom v hodnote od 630 miliónov až po miliardu amerických dolárov, informuje TASR.



Počas predchádzajúcich šiestich rokov ukradli hackeri Severnej Kórey celkovo približne 1,2 miliardy dolárov. Tieto peniaze KĽDR ukladá do kryptomien, prostredníctvom ktorých obchádza medzinárodné sankcie a rozvíja svoj jadrový aj raketový program.



Experti OSN pritom upozorňujú, že Severná Kórea jadrový program "výrazne zrýchlila". Zväčšila svoje skladové zásoby štiepneho materiálu a za rok 2022 skúšobne odpálila najmenej 73 balistických rakiet, z toho 42 počas posledných štyroch mesiacov roka. Okrem toho otestovala aj raketu na nový druh pevného paliva.



Severokórejský vodca Kim Čong-un začiatkom tohto roka oznámil "exponenciálny nárast" počtu jadrových hlavíc, ktoré má vraj k dispozícii. OSN už vlani upozornila, že KĽDR sa chystá uskutočniť svoju prvú jadrovú skúšku od roku 2017, čomu nasvedčuje aj stavebný ruch v podzemnom testovacom zariadení Pchunggje.