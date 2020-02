Severokórejskí prebehlíci v Južnej Kórei chcú založiť politickú stranu

Soul 18. februára (TASR) - Severokórejskí prebehlíci v Južnej Kórei sa chystajú založiť svoju politickú stranu, vôbec prvý takýto subjekt v tejto krajine. Úlohou zamýšľanej strany má byť snaha o demokratizáciu KĽDR a tiež lepšia ochrana práv takýchto osôb, informovala v utorok agentúra Jonhap.



Približne 200 severokórejských prebehlíkov sa v utorok zišlo v Soule, aby predstavili spustenie prípravného výboru na založenie novej strany, provizórne nazvanej Medzikórejská strana zjednotenia. K takémuto kroku pristúpili len necelé dva mesiace pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 15. apríla.



Nová politická strana má zastupovať práva Severokórejčanov a prebehlíkov a snažiť sa napríklad tiež o zlepšenie ľudských práv v KĽDR.



"Vytvoríme stranu, ktorá obsiahne spoločné znaky aj rozdiely všetkých 80 miliónov ľudí žijúcich na Juhu i na Severe," uviedli organizátori podujatia vo vyhlásení. "Budeme sa zaoberať aj najhorším porušovaním ľudských práv a zúfalou realitou Severokórejčanov, ktorí nepoznajú slobodu či ľudské práva," dodali.



Zakladateľov novej strany prišiel podporiť aj Tche Jong-ho, bývalý vysoko postavený severokórejský diplomat — zástupca vedúceho diplomatickej misie na ambasáde KĽDR v Londýne, ktorý v roku 2016 utiekol do Južnej Kórey.



"Dnes som tu, aby som svojich severokórejských druhov podporil v tejto ťažkej úlohe a zablahoželal (im) k vytvoreniu strany severokórejských prebehlíkov... Keď založíme stranu, pridá sa viac prebehlíkov a ďalší Severokórejčania odídu z Severnej do Južnej Kórei," povedal.



Samotný Tche Jong-ho vstúpil začiatkom februára do najväčšej kórejskej opozičnej strany, Slobodnej strany Kórey, a oznámil, že ak ho zvolia do parlamentu, bude sa snažiť o zjednotenie oboch Kóreí.