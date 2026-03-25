< sekcia Zahraničie
Severokórejskí robotníci v Rusku sa sťažujú na vykorisťovanie
Hovoria, že musia spať v preplnených a nevykurovaných kontajneroch zamorených švábmi a plošticami, sprchovať sa môžu iba raz alebo dvakrát do roka.
Autor TASR
Moskva 25. marca (TASR) - Severokórejčania vyslaní na ruské stavby pracujú 16 hodín denne prakticky bez voľných dní, žijú v nehygienických podmienkach a po odpočítaní daní dostávajú mesačne približne desať dolárov v hotovosti. Uvádza to americká televízia NBC News na základe správy organizácie pre ľudské práva Global Rights Compliance, píše TASR.
Správa organizácie so sídlom v Haagu vznikla na základe rozhovorov s 21 Severokórejčanmi, ktorí v súčasnosti alebo v minulosti pracovali na stavbách v troch ruských mestách. Opísali, že sú pod neustálym dohľadom a svoje príjmy nemôžu kontrolovať. Značná časť zárobku ide štátu (700 dolárov) a ak majú nedoplatok, prenesie sa im do nasledujúceho mesiaca a ocitajú sa v dlhovej pasci.
Sťažujú sa aj na neznesiteľné životné podmienky. Hovoria, že musia spať v preplnených a nevykurovaných kontajneroch zamorených švábmi a plošticami, sprchovať sa môžu iba raz alebo dvakrát do roka. Vedenie zvyčajne ignoruje ich zranenia a choroby. „Žijeme horšie ako dobytok,“ poznamenal jeden stavebný robotník.
Podľa správy sú Severokórejčania v rámci štátneho pracovného programu posielaní pracovať do celkovo 40 krajín a Pchjongjangu to ročne prináša 500 miliónov dolárov. Okrem stavebníctva sú zamestnaní v textilnom priemysle, medicíne, IT, stravovacích službách a ďalších odvetviach.
KĽDR po vypuknutí vojny na Ukrajine zvýšila ponuku pracovnej sily pre Rusko, čím pomohla Kremľu zmierniť nedostatok pracovných síl. Presné čísla nie sú známe.
Predstaviteľ juhokórejskej spravodajskej služby pre BBC odhadol, že v roku 2024 bolo do Ruska privezených viac ako 10.000 severokórejských pracovníkov a v roku 2025 to bolo asi 50.000. Očakávalo sa, že budú nasadení aj na stavby v okupovaných častiach Ukrajiny.
V júni 2025 tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu uviedol, že na pomoc pri obnove Kurskej oblasti, ktorá bola približne deväť mesiacov pod ukrajinskou kontrolou, bude naverbovaných 5000 Severokórejčanov.
Severná Kórea je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Tamojší priemerný príjem dosahuje len asi štyri percentá príjmu v Južnej Kórei. Dokonca aj tamojší vedúci pracovníci zarábajú v prepočte asi desať dolárov mesačne, napísal denník The Moscow Times.
Správa organizácie so sídlom v Haagu vznikla na základe rozhovorov s 21 Severokórejčanmi, ktorí v súčasnosti alebo v minulosti pracovali na stavbách v troch ruských mestách. Opísali, že sú pod neustálym dohľadom a svoje príjmy nemôžu kontrolovať. Značná časť zárobku ide štátu (700 dolárov) a ak majú nedoplatok, prenesie sa im do nasledujúceho mesiaca a ocitajú sa v dlhovej pasci.
Sťažujú sa aj na neznesiteľné životné podmienky. Hovoria, že musia spať v preplnených a nevykurovaných kontajneroch zamorených švábmi a plošticami, sprchovať sa môžu iba raz alebo dvakrát do roka. Vedenie zvyčajne ignoruje ich zranenia a choroby. „Žijeme horšie ako dobytok,“ poznamenal jeden stavebný robotník.
Podľa správy sú Severokórejčania v rámci štátneho pracovného programu posielaní pracovať do celkovo 40 krajín a Pchjongjangu to ročne prináša 500 miliónov dolárov. Okrem stavebníctva sú zamestnaní v textilnom priemysle, medicíne, IT, stravovacích službách a ďalších odvetviach.
KĽDR po vypuknutí vojny na Ukrajine zvýšila ponuku pracovnej sily pre Rusko, čím pomohla Kremľu zmierniť nedostatok pracovných síl. Presné čísla nie sú známe.
Predstaviteľ juhokórejskej spravodajskej služby pre BBC odhadol, že v roku 2024 bolo do Ruska privezených viac ako 10.000 severokórejských pracovníkov a v roku 2025 to bolo asi 50.000. Očakávalo sa, že budú nasadení aj na stavby v okupovaných častiach Ukrajiny.
V júni 2025 tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu uviedol, že na pomoc pri obnove Kurskej oblasti, ktorá bola približne deväť mesiacov pod ukrajinskou kontrolou, bude naverbovaných 5000 Severokórejčanov.
Severná Kórea je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Tamojší priemerný príjem dosahuje len asi štyri percentá príjmu v Južnej Kórei. Dokonca aj tamojší vedúci pracovníci zarábajú v prepočte asi desať dolárov mesačne, napísal denník The Moscow Times.