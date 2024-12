Severokórejskí vojaci získali obsadenú obec v Kurskej oblasti

Moskva/Pchjongjang 14. decembra (TASR) - Severokórejské jednotky medzi šiestym a siedmym decembrom dobyli obec Plechovo v ruskej Kurskej oblasti, ktorú predtým ovládali ukrajinskí vojaci. Počas útoku zahynulo až 300 Ukrajincov, TASR informuje na základe správ amerických a európskych médií.



Podľa správy konta "Romanov Light" na sociálnej sieti Telegram sa vojsko Severnej Kórey (KĽDR) cez obec "prehnalo ako hurikán za dve hodiny a nebralo žiadnych zajatcov", informuje portál Newsweek. O boji informoval na sieti Telegram aj ruský vojenský bloger Jurij Kotenok. Newsweek tieto vyhlásenia nebol schopný potvrdiť.



Zábery z obce bezprostredne po boji zverejnil aj spravodajský portál First Source Report. Na záberoch údajne identifikoval severokórejských vojakov starajúcich sa o svojich zranených. Iné zdroje podľa portálu tvrdia, že ide o vojakov 810. brigády ruskej námornej pechoty. Ani pravdivosť tejto verzie nevylučuje účasť severokórejského vojska v tomto boji.



Newsweek sa obrátil na ukrajinské a ruské ministerstvá obrany a na severokórejské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve so žiadosťou o komentár, zatiaľ bez odpovede.



Americký think tank Inštitút pre štúdium vojny (ISW) informoval, že ruské ozbrojené sily vo štvrtok v Kurskej oblasti dobyli ďalšie dve dediny - Darjino a Novoivanovka. Podľa USA sa severokórejskí vojaci prvýkrát zapojili do bojov proti ukrajinským jednotkám začiatkom novembra. Washington ich počet v Kurskej oblasti odhadol na až 10.000, ďalších 12.000 je rozmiestnených vo zvyšku krajiny.



Ukrajinské spravodajské služby prostredníctvom letákov a videí vyzývajú vojakov KĽDR, aby prestali bojovať po boku Ruska a opustili Ukrajinu, informuje portál Euronews. Distribúcia týchto materiálov spadá pod ukrajinský projekt 'Chcem žiť'. Vznikol po začiatku ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a pôvodne sa zameriaval na ruských vojakov.