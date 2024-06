Severokórejský predstaviteľ kritizuje USA za podporu pre Ukrajinu

Soul 24. júna (TASR) - Vysokopostavený severokórejský vojenský predstaviteľ v pondelok skritizoval Spojené štáty za rozširujúcu sa vojenskú pomoc Ukrajine. Podľa štátneho média KCNA tiež potvrdil podporu Moskvy vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Pak Čong-čon, jeden z najvyšších vojenských predstaviteľov Severnej Kórey, uviedol, že Rusko má "právo rozhodnúť sa pre akýkoľvek druh odvetného úderu", a dodal, že ak bude Washington naďalej tlačiť Ukrajinu do "zástupnej vojny" proti Rusku, môže to vyvolať silnejšiu reakciu Moskvy a "novú svetovú vojnu".



Pak Čong-čon sa vo vyhlásení odvolával na minulotýždňové vyjadrenia Pentagónu, že ukrajinské sily môžu použiť zbrane dodané Spojenými štátmi na útok proti ruským silám kdekoľvek za hranicami s Ruskom.



Washington a Soul sú čoraz viac znepokojení vojenskou spoluprácou medzi Ruskom a KĽDR a obviňujú ich z porušovania medzinárodných zákonov tým, že obchodujú so zbraňami, ktoré Rusko používa proti Ukrajine. Moskva a Pchjongjang popreli akýkoľvek transfer zbraní.



Ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un počas Putinovej návštevy Pchjongjangu podpísali dohodu, ktorá zaväzuje obe strany, že v prípade ozbrojenej agresie voči jednej z nich poskytne druhá krajina napadnutej okamžitú vojenskú pomoc.



Podľa analytikov to vytvára rámec pre obchod so zbraňami medzi oboma krajinami a uľahčuje ich protiamerickú a protizápadnú koalíciu.



Vysokí predstavitelia Južnej Kórey, USA a Japonska v spoločnom vyhlásení, ktoré v pondelok zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí Soulu, "čo najdôraznejšie" odsúdili prehlbovanie vojenskej spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom.



Rusko mohlo od vlaňajšieho augusta do januára dostať od KĽDR približne 1,6 milióna delostreleckých granátov, uviedol v sobotu denník The Washington Post na základe analýzy americkej neziskovej bezpečnostnej organizácie C4ADS. Podľa nej sa 74.000 ton výbušnín presunulo z prístavov na ruskom Ďalekom východe na iné miesta, najmä pozdĺž hraníc s Ukrajinou.



Putinova dohoda o vzájomnej obrane so Severnou Kóreou môže spôsobiť napätie s Čínou, ktorá je dlhodobo hlavným spojencom tohto izolovaného štátu, uviedol v nedeľu najvyšší americký vojenský predstaviteľ.



Severná Kórea plánuje už v júli vyslať stavebné a inžinierske sily na Ruskom okupované územia Ukrajiny na rekonštrukčné práce, informovala predtým juhokórejská televízna stanica TV Chosun s odvolaním sa na činiteľa juhokórejskej vlády.



Tieto sily, ktoré pracujú v zahraničí pod maskou stavebných robotníkov, aby zarobili tvrdú menu pre režim, budú presunuté z Číny do Ruskom ovládaných regiónov, uviedla stanica. Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí sa k správam stanice TV Chosun bezprostredne nevyjadrilo.