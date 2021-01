Severokórejský vodca Kim Čong-un chce zmeniť vzťahy s Južnou Kóreou

Pchjongjang 8. januára (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un preskúmal spôsoby, ako obnoviť medzikórejské vzťahy, a zaviazal sa, že rozšíri kontakty so zahraničím. Uviedli to v piatok štátne médiá v KĽDR, keď informovali o výsledkoch 8. zjazdu Kórejskej strany práce, ktorý sa začal v utorok.



Podľa agentúry Reuters je zjazd zameraný na hodnotenie práce strany od posledného podobného stretnutia v roku 2016 a na predstavenie novej koncepcie jej vývoja.



V tretí deň zjazdu Kim Čong-un nastolil otázku pretvárania vzťahov s Južnou Kóreou tak, ako to vyžaduje situácia a zmenené časy, a hovoril aj o iných aspektoch zahraničnej politiky, informovala bez bližšieho vysvetlenia oficiálna tlačová agentúra KCNA.



„Deklaroval všeobecnú orientáciu a politický postoj našej strany ku komplexnému rozširovaniu a rozvoju vonkajších vzťahov," uviedla KCNA.



Zjazd Kórejskej strany práce sa koná dva týždne predtým, ako sa Joe Biden ujme funkcie prezidenta USA, pričom ho čaká úloha nájsť východisko z patovej situácie, keď historické summity Kim Čong-una a dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa nevyústili do dosiahnutia dohody.



Medzikórejské vzťahy zaznamenali po uskutočnení týchto summitov – v roku 2018 – určitý pokrok, ale následne sa zhoršili pod vplyvom stagnovania rokovaní o severokórejskom jadrovom programe.



Kim Čong-un vo svojom prejave hovoril aj o spôsoboch, ako dospieť k novému zlatému veku v socialistickej kultúre, a to v situácii, keď Pchjongjang zintenzívnil boj proti informáciám zo zahraničia a v decembri prijal nový zákon zakazujúci zahraničné materiály, ktoré by mohli podnietiť „reakčné myslenie".



Vyzval tiež na „nastolenie vlastného zdravého a revolučného životného štýlu vo všetkých sférach spoločenského života a dôkladné vylúčenie nesocialistických prvkov", uviedla KCNA.