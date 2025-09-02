< sekcia Zahraničie
Severokórejský vodca Kim Čong-un pricestoval do Pekingu
Vodca bol v sprievode severokórejskej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui a ďalších predstaviteľov.
Autor TASR
Peking/Pchjongjang 2. septembra (TASR) - Vlak, ktorý zrejme viezol severokórejského vodcu Kim Čong-una, v utorok dorazil do Pekingu. Počas návštevy Číny sa Kim zúčastní na vojenskej prehliadke spolu s ďalšími svetovými lídrami pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Agentúra Jonhap informovala, že pôjde o jeho prvú účasť na multilaterálnom diplomatickom podujatí, píše TASR.
Vlak dorazil do blízkosti železničnej stanice v Pekingu okolo 16.00 h miestneho času (10.00 h SELČ), takmer deň po odchode z Pchjongjangu. Vodca bol v sprievode severokórejskej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui a ďalších predstaviteľov.
Kim bude stáť „bok po boku“ čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina na stredajšej vojenskej prehliadke, uviedla juhokórejská tajná služba NIS. Predpokladá sa tiež, že s oboma lídrami sa stretne aj samostatne.
Jonhap pripomína, že ide o piatu Kimovu návštevu v Číne od prevzatia moci koncom roka 2011.
