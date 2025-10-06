< sekcia Zahraničie
Severokórejský vodca Kim Čong-un si prezrel torpédoborec Čche Hjon
Soul 6. októbra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un si počas svojej nedeľňajšej návštevy výstavy vojenskej techniky prezrel 5000-tonový torpédoborec, ktorý je podľa neho určený na „potrestanie provokácií“ prípadného nepriateľa, informovali v pondelok tamojšie štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Viacúčelový torpédoborec Čche Hjon je jednou z dvoch vojnových ľudí rovnakej triedy, ktoré má Severná Kórea (KĽDR) vo svojom arzenáli. Obe plavidlá predstavili tento rok v rámci Kimových snáh o posilnenie námornej sily krajiny. Nie je jasné, kedy ich uvedú do operačnej prevádzky.
Torpédoborec Čche Hjon je podľa Pchongjangu vybavený supersonickými strategickými riadenými strelami, taktickými balistickými strelami a inými prostriedkami určenými na údery. Spoločnosť SI Analytics sídliaca v Južnej Kórei v septembri na základe satelitných snímok uviedla, že KĽDR nainštalovala do lode motory, a odhadla, že už v októbri by mohla vykonať námorné skúšky.
Čche Hjon „je jasným dôkazom rozvoja (severokórejských) ozbrojených síl“, povedal Kim podľa štátnej tlačovej agentúry KCNA. „Obrovská sila nášho námorníctva by mala byť využitá na rozsiahlom oceáne, aby dôkladne odradila alebo odrazila a potrestala provokácie nepriateľa ohrozujúce suverenitu štátu,“ dodal vodca.
KĽDR má v pláne vybudovať tretí 5000-tonový torpédoborec do októbra budúceho roka.
Severná Kórea predpokladá, že loď Čche Hjon mohla byť vyvinutá s pomocou Moskvy, pravdepodobne výmenou za nasadenie severokórejských vojakov na podporu vojnového úsilia Moskvy proti Ukrajine, uviedla AFP.
Kimovej návšteve výstavy vojenskej techniky predchádzalo v sobotu jeho oznámenie o nasadení „špeciálnych prostriedkov na dôležité ciele“ v reakcii na „zbrojenie“ Spojených štátov v Južnej Kórei.
USA majú v Južnej Kórei nasadených približne 28.500 vojakov, aby odrazili prípadné vojenské hrozby zo strany KĽDR. Washington a Soul spolu s Tokiom v septembri takisto vykonali spoločné vojenské cvičenie. Pchongjang takéto manévre pravidelne kritizuje ako údajnú prípravu na inváziu. Spojenci však trvajú na tom, že majú obranný charakter.
