Severokórejský vodca Kim podporil Rusko v jeho ´svätom´ boji

Moskva 13. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un ponúkol v stredu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "plnú podporu" pre údajne "svätý boj", ktorý Moskva vedie v záujme ochrany svojich bezpečnostných záujmov.



Kim to povedal na summite Ruska a Severnej Kórey, ktorý sa začal na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe, neďaleko čínskych hraníc. Podľa agentúry AP sa Kimovo vyjadrenie evidentne týka Ruskom vedenej vojny voči Ukrajine.



Kim Čong-un zároveň označil vzťahy Severnej Kórey a Ruska za "prioritu číslo jeden".



Putin a Kim si predtým v rámci stretnutia na kozmodróme spoločne prezreli odpaľovaciu rampu, kde sa oboznámili s procesom montáže ruskej nosnej rakety typu Angara, informovali ruské médiá.



Niekoľko hodín predtým Severná Kórea vypálila dve balistické rakety smerom k Japonskému moru.



Analytici predpokladajú, že Severná Kórea (KĽDR) zrejme bude súhlasiť s dodávkami munície a zbraní Rusku, ktoré Moskva využije vo vojne na Ukrajine.



Ak sa Kim a Putin dohodnú na posilnení svojej vojenskej spolupráce, aj na spoločných námorných cvičeniach s Čínou, bude to predstavovať bezpečnostnú hrozbu, a to nielen pre oblasť Kórejského polostrova, píše juhokórejská agentúra Jonhap.