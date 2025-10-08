Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Severokórejský vodca rokoval s laoským prezidentom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Thongloun pricestoval do Severnej Kórey pri príležitosti osláv 80. výročia založenia vládnucej Kórejskej robotníckej strany.

Autor TASR
Pchjongjang 8. októbra (TASR) - Severokórejský líder Kim Čong-un v utorok v Pchjongjangu rokoval s laoským prezidentom Thonglounom Sisoulithom. S odvolaním sa na tamojšiu štátnu tlačovú agentúru KCNA o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.

KCNA napísala, že vodca KĽDR Thonglouna osobne privítal na ceremoniáli s najvyššími predstaviteľmi, jasajúcim davom a vojenskou salvou. Lídri pred oficiálnym banketom rokovali o posilnení vzájomnej spolupráce medzi krajinami.

Thongloun pricestoval do Severnej Kórey pri príležitosti osláv 80. výročia založenia vládnucej Kórejskej robotníckej strany 10. októbra 1945. Podľa agentúry Reuters ide o nezvyčajnú zahraničnú návštevu v krajine, na ktorú sú uvalené prísne medzinárodné sankcie za jej jadrové a raketové programy.

Na oslavách by sa tento týždeň mali zúčastniť aj čínsky premiér Li Čchiang a generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu To Lam. Podľa predošlých informácií agentúry KCNA sa na piatkových oslavách zúčastní aj delegácia ruskej strany Jednotné Rusko na čele s predsedom Dmitrijom Medvedevom.
