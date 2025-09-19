Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Severokórejský vodca sledoval skúšky útočných dronov

Severokórejský líder Kim Čong-un sleduje skúšky taktických útočných dronov na neznámom mieste v Severnej Kórei 18. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Vyslovil sa za využitie AI.

Autor TASR
Soul 19. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sledoval skúšky taktických útočných dronov. Zdôraznil pritom potrebu väčšmi v ich vývoji uplatniť umelú inteligenciu (AI). TASR o tom píše podľa agentúr Jonhap a AFP odvolávajúcich sa na štvrtkové správy severokórejských štátnych médií.

Kim Čong-un údajne preveroval výkonnosť a bojovú použiteľnosť strategických a taktických prieskumných dronov, ako aj viacúčelových bezpilotných lietadiel. Skúšky podľa severokórejskej agentúry KCNA potvrdili účinnosť taktických útočných dronov série Kumsong pre bojové použitie i schopnosti strategických prieskumných dronov, pričom Kim bol s výsledkami „veľmi spokojný“. Nariadil posilnenie ich produkcie aj rozsiahlejšie využitie AI.

Ako píše Jonhap, je to prvýkrát, čo severokórejské médiá informujú o zmienených útočných dronoch typu Kumsong.

„Rozvoj umelej inteligencie a operačných schopností bezpilotných zbraňových systémov by mal byť najvyššou prioritou pri modernizácii ozbrojených síl,“ povedal Kim Čong-un s tým, že drony sa stali kľúčovými vojenskými prostriedkami v tzv. modernom boji. Jonhap pripomína, že KĽDR otestovala už v marci - taktiež pod dohľadom Kima - tzv. kamikadze drony vybavené umelou inteligenciou.

Severná Kórea sa zameriava na vývoj dronov obzvlášť odvtedy, ako vyslala do Ruska tisíce svojich vojakov a podporila tak inváziu Moskvy na susednú Ukrajinu, pri ktorej zohrávajú významnú úlohu práve aj bezpilotné lietadlá.
.

