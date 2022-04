Severokórejský vodca varuje pred preventívnym použitím jadrovej sily

Soul 30. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un opätovne varoval, že KĽDR by mohla "preventívne" použiť svoje jadrové zbrane proti nepriateľským silám. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie štátne médiá.



Kim svojim vysokým vojenským dôstojníkom povedal, že na "udržanie absolútnej prevahy" severokórejských ozbrojených síl by krajina mala byť schopná "v prípade potreby preventívne a dôkladne zadržať a zmariť všetky nebezpečné pokusy a hrozivé kroky".



Pchjongjang by mal pokračovať v budovaní vlastného arzenálu, aby mal "zdrvujúce vojenské sily, ktoré nemôže vyprovokovať nijaká sila na svete", povedal Kim a túto vojenskú doktrínu označil za "záchranné lano zaručujúce bezpečnosť krajiny".



Vodca sa tak vyslovil po podobných výrokoch na vojenskej prehliadke v pondelok, keď povedal, že by mohol použiť svoj atómový arzenál, ak by boli ohrozené "základné záujmy" Severnej Kórey.



Kimové pondelkové slová padli na stretnutí s najvyššími predstaviteľmi krajiny na vojenskej prehliadke, ktorá sa konala pri príležitosti 90. výročia vzniku ozbrojených síl krajiny a boli na nej predstavené jej najvýkonnejšie medzikontinentálne balistické rakety.



Severná Kórea napriek sankciám zdvojnásobila svoju vojenskú modernizáciu a tento rok vyskúšala množstvo zakázaných zbraní, pričom ignorovala ponuky Spojených štátov na rokovanie o mieri.



KĽDR v plnom rozsahu v marci po prvý raz od roku 2017 otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu; družicové snímky zároveň potvrdili aktivitu na mieste jadrových skúšok.



Séria testov zbraní prichádza v období, keď sa Južná Kórea pripravuje na nástup svojho nového prezidenta Jun Sok-jola, ktorý zastáva prísny postoj voči Pchjongjangu a v prípade potreby nevylučuje i preventívny úder, vysvetľuje AFP.



Kimovo varovanie podľa politických analytikov ukazuje, že vodca KĽDR nie je otvorený dialógu s novou vládou v Soule.



"Kimove vyjadrenia nedokazujú záujem o spoluprácu s nastupujúcou juhokórejskou administratívou či o obnovenie rokovaní o jadrovom odzbrojení s USA," povedal Leif-Eric Easley, profesor medzinárodných štúdií na univerzite Ewha v Soule.