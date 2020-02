Severokórejský vodca vyjadril podporu Číne v snahe o zastavenie vírusu

Soul 1. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril podporu čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, pokiaľ ide o úsilie Pekingu zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu, ktoré malo dosiaľ v Číne za následok nakazenie takmer 12.000 osôb a 259 úmrtí. Informovala o tom v sobotu juhokórejská agentúra Johnhap, ktorá citovala správu oficiálnej tlačovej služby Severnej Kórey.



Kim v liste Siovi "tlmočil svoje úprimné pocity, že chce zdieľať trápenie bratského čínskeho národa a aspoň trochu pomôcť". Poslal mu tiež "bojové pozdravy" a vyjadril presvedčenie, že Čína vyjde z boja proti smrtiacemu vírusu ako víťaz.



Oficiálna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) zároveň informovala, že Pchjongjang poskytol nešpecifikovanú finančnú pomoc Komunistickej strane Číny. Podľa agentúry Johnhap je to veľmi nezvyčajný krok, keďže Severná Kórea patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta, zatiaľ čo Čína je druhou najväčšou ekonomikou.



Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili z čínskeho mesta Wu-chan prvýkrát 31. decembra. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 20 krajín sveta vrátane Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.