Severokórejský vodca zablahoželal Alžbete II. k platinovému jubileu

Soul 3. júna (TASR) - Severná Kórea tvrdí, že jej vodca Kim Čong-un poslal britskej kráľovnej Alžbete II. list s blahoželaním k 70. výročiu jej nástupu na kráľovský trón. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok na svojej webovej stránke uviedlo, že Kim poslal list, v ktorom k platinovému jubileu zablahoželal kráľovnej i britskému ľudu. Ďalšie podrobnosti už ministerstvo neuviedlo.



Severná Kórea a Británia nadviazali diplomatické vzťahy v roku 2000 a napriek klesajúcej intenzite bilaterálnych vzťahov si navzájom udržiavajú veľvyslanectvá vo svojich hlavných mestách.



AP pripomenula, že vzťahy Severnej Kórey so Západom sa v posledných rokoch zhoršili: Severná Kórea totiž urýchlila vývoj jadrových zbraní a rakiet v snahe získať arzenál, ktorý by mohol ohroziť Spojené štáty a ich spojencov v Ázii.



Okrem toho Severná Kórea v posledných rokoch kritizovala Britániu za podporu sankcií, ktoré na Pchjongjang uvalil Západ v súvislosti s jadrovými ambíciami KĽDR a so stavom rešpektovania ľudských práv.



Terčom kritiky zo strany KĽDR bola i účasť Británie v novej aliancii pod vedením USA, ktorá má pomôcť Austrálii získať ponorky s jadrovým pohonom.