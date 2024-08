ÚTEK Z KĽDR: Vojakovi sa podarilo prekonať militarizovanú hranicu

Soul 20. augusta (TASR) - Severokórejský vojak v utorok prebehol cez militarizovanú hranicu do Južnej Kórey. S odvolaním na juhokórejskú armádu o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.



Vojak prebehol do okresu Kosong na východe Kórejského polostrova a zadržala ho juhokórejská hliadka, ktorá monitorovala jeho pohyb, uviedol Jonhap.



Predstaviteľ juhokórejského ministerstva obrany potvrdil, že armáda zadržala osobu, pravdepodobne Severokórejčana, vo východnej časti militarizovanej hranice. Dodal, že úrady zisťujú motív úteku. Ďalšie detaily odmietol poskytnúť.



Do Južnej Kórey prebehol občan KĽDR aj začiatkom augusta. Úteky cez militarizovanú zónu na hranici sú pomerne zriedkavé a veľmi riskantné. Väčšina utečencov preto volí útek cez Čínu alebo tretie krajiny, napísala agentúra Reuters.