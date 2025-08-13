< sekcia Zahraničie
V blízkosti turistického mesta sa šíri rozsiahly lesný požiar
Autor TASR
Rabat 13. augusta (TASR) - V blízkosti turistického mesta Šafšawán na severe Maroka sa šíri rozsiahly lesný požiar, napísali v stredu miestne médiá. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Podľa marockého spravodajského portálu Le360 dve lietadlá typu Canadair „napriek silnému vetru“ hasia požiar v provincii Šafšawán. Podrobnosti o rozsahu požiaru, škôd, prípadných obetiach či nariadených evakuáciách neboli bezprostredne k dispozícii.
Portál uvádza, že plamene poškodili rozsiahle územie lesov medzi mestami Báb Táza a Dardára a spôsobil značné škody v neďalekých sadoch a na poliach. Le360 tvrdí, že silný vietor na severe Maroka ešte väčšmi podporuje šírenie plameňov.
„Situácia je katastrofická. Rozsah materiálnych škôd vyzerá byť veľký. Taký požiar som nevidel asi 15 rokov,“ uviedol obyvateľ provincie Šafšawán. Na videách kolujúcich sociálnymi sieťami vidieť v blízkosti požiaru oblohu zatmavenú dymom a miestnych obyvateľov hasiacich plamene vedrami s vodou.
Marocké médiá v stredu informovali aj o lesných požiaroch v blízkosti miest Titwán a Tanger. Podobne ako mnohé európske štáty aj Maroko sužujú extrémne horúčavy, ktoré v spojení so suchom a silným vetrom vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a šírenie lesných požiarov.
