Severomacedónsky parlament bude hlasovať o vyslovení nedôvery vláde

Skopje 9. novembra (TASR) - Severomacedónsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o vyslovení nedôvery vláde premiéra Zorana Zaeva, ktorý minulý týždeň nečakane oznámil svoju demisiu. Návrh na vyslovenie nedôvery podala opozícia, ktorá očakáva, že ho podporí nadpolovičná väčšina poslancov. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Zaev minulý týždeň nečakane ohlásil svoju rezignáciu po tom, ako jeho strana Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM) nedosiahla uspokojivé výsledky v regionálnych voľbách. Uviedol však, že severomacedónske zákony dovoľujú, aby si vládna koalícia mohla vybrať nového premiéra bez nutnosti konania nových parlamentných volieb.



S tým však nesúhlasia opozičné strany. Šéf hlavného opozičného zoskupenia VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski uviedol, že za návrh na vyslovenie nedôvery by mohlo hlasovať až 61 zo 120 poslancov severomacedónskeho parlamentu.



Rozhodujúcim faktorom pri hlasovaní bude postoj malej albánskej strany Besa, ktorá je súčasťou vládnej koalície, avšak avizovala možnú zmenu svojej pozície.



V prípade, ak by parlament vo štvrtok vyjadril nedôveru vláde, bude musieť severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski poveriť zostavením nového kabinetu iného politika.



Podľa DPA sa však predpokladá, že by žiadna zo strán nebola schopná zaistiť si parlamentnú väčšinu, čo by zrejme viedlo k vypísaniu nových volieb.