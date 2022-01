Severomacedónsky parlament schválil novú vládu premiéra Kovačevského

Skopje 17. januára (TASR) - Parlament Severného Macedónska vyslovil v nedeľu neskoro večer dôveru novej vláde premiéra Dimitara Kovačevského. Informovala o tom agentúra AP.



Za nový vládny kabinet, zložený z Kovačevského Sociálnodemokratického zväzu Macedónska (SDSM) a dvoch menších strán zastupujúcich etnických Albáncov, hlasovalo v 120-člennom parlamente 62 poslancov, proti bolo 46.



Kovačevski (47) nahradil vo funkcii premiéra Zorana Zaeva, ktorý podal v decembri demisiu. Úmysel odstúpiť oznámil Zaev ešte v októbri - po drvivej porážke jeho SDSM v komunálnych voľbách. Zároveň odstúpil aj z čela tejto strany, kde ho vystriedal — na jeho odporúčanie — vtedajší námestník ministra financií Kovačevski.



Proti novému kabinetu hlasovala stredopravicová opozičná Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE). Tá sa zasadzovala za predčasné voľby, ktoré označila za jediný spôsob, ktorý by zaistil legitimitu novej vlády.



Kovačevski avizoval, že jeho vláda sa zameria na dosiahnutie "vyššieho a udržateľného hospodárskeho rastu", riešenie energetickej krízy a bude pokračovať aj v snahách o členstvo krajiny v Európskej únii.



V novom kabinete pripadlo 21 ministerských postov sociálnym demokratom a deväť dostali albánske strany. Oproti predošlej vláde došlo k zmene vo vedení ôsmich rezortov vrátane ministerstva obrany a zdravotníctva.



Severné Macedónsko sa počas Zaevovho pôsobenia v premiérskej funkcií stalo členom NATO a ukončilo desaťročia trvajúci spor s Aténami týkajúci sa názvu tejto malej balkánskej krajiny. V snahe dosiahnuť pokrok na ceste k členstvu v EÚ však zatiaľ úspešné nebolo, a to najmä z dôvodu historického sporu Skopje s inou členskou krajinou Únie, so susedným Bulharskom.



Bulharská vláda blokuje začiatok prístupových rokovaní so Severným Macedónskom už od konca roka 2020.



Kovačevski avizoval, že zintenzívni rozhovory o riešení sporov s Bulharskom v záujme toho, aby Severné Macedónsko mohlo začať oficiálne prístupové rokovania s EÚ. Zdôraznil však, že o otázkach národnej identity so Sofiou rokovať nebude, približuje AP. Bulharský premiér Kiril Petkov má v utorok pricestovať na návštevu Severného Macedónska.