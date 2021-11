Severomacedónsky premiér Zaev nečakane oznámil svoju rezignáciu

Skopje 1. novembra (TASR) - Severomacedónsky premiér Zoran Zaev v nedeľu prekvapivo ohlásil svoju rezignáciu po tom, ako jeho strana Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM) nedosiahla uspokojivé výsledky v regionálnych voľbách. Informovali o tom v noci na pondelok agentúry AFP a Reuters.



"Beriem na seba zodpovednosť za výsledky týchto volieb. Rezignujem z postu premiéra krajiny a predsedu strany (SDSM)," uviedol Zaev na tlačovej konferencii.



Podľa Zaeva nie je po jeho rezignácii nutné organizovať nové parlamentné voľby. Podľa severomacedónskych zákonov môže totiž vládnuca strana určiť na premiérsky post iného kandidáta a sformovať vládu aj bez volieb, uvádza Reuters.



V minuloročných predčasných parlamentných voľbách v Severnom Macedónsku Zaevov Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM) vo voľbách tesne zvíťazil nad nacionalistami z Vnútornej macedónskej revolučnej organizácie - Demokratickej strany macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE).



Zoran Zaev sa vlani stal severomacedónskym premiérom už druhýkrát. Krajinu, ktorá bola v minulosti súčasťou Juhoslávie, viedol od roku 2017 a otvoril jej cestu k prístupovým rokovaniam o vstupe krajiny do Európskej únie po tom, ako v roku 2018 súhlasil so zmenou názvu republiky na Severomacedónská republika.



Vyriešil sa tak dlhoročný spor s Gréckom o názov a kultúrno-historické dedičstvo Macedónska, ktorý blokoval začiatok prístupových rokovaní o vstupe krajiny do EÚ. Zmenou názvu sa Severné Macedónsko odlíšilo od rovnozvučnej susednej gréckej provincie Makedonia.



Európska únia však zatiaľ stále nedala prístupovým rokovaniam s Macedónskom zelenú, píše Reuters.