Severomacedónsky premiér Zoran Zaev odstúpil z funkcie

Skopje 3. januára (TASR) - Severomacedónsky premiér Zoran Zaev v piatok odstúpil zo svojej funkcie, aby umožnil nástup úradníckej vlády, ktorej hlavnou úlohou bude zorganizovať predčasné parlamentné voľby, ktoré sa budú konať 12. apríla. Informovala o tom agentúra DPA.



Zaev o konaní predčasných volieb rozhodol v októbri po tom, ako sa členské štáty Európskej únie nedohodli na otvorení prístupových rozhovorov so Skopje. Zaev vyhlásil, že chce, aby o ďalšej ceste, ktorou sa jeho krajina vydá, rozhodli voliči.



Predstavitelia parlamentu potvrdili, že prijali Zaevovu žiadosť o rezignáciu, ako uviedla severomacedónska agentúra Makfaks.



Prezident Stevo Pendarovski má teraz do funkcie dočasného predsedu vlády nominovať súčasného ministra vnútra Olivera Spasovského. Parlament musí jeho vládny kabinet schváliť v piatok do polnoci.



Prístupové rokovania neboli otvorené napriek tomu, že Zaev významne prispel k vyriešeniu dlhoročného diplomatického sporu o názov svojej krajiny so susedným Gréckom, ktorý blokoval ambície bývalej juhoslovanskej republiky vstúpiť do EÚ a NATO.



Hoci vstup Severného Macedónska do Severoatlantickej aliancie je už v záverečnej fáze ratifikácie, Francúzsko na summite EÚ začatie prístupových rokovaní Únie so Skopje zablokovalo.