Severomacedónsky premiér Zoran Zaev oficiálne odstúpil z funkcie

Skopje 22. decembra (TASR) - Severomacedónsky premiér Zoran Zaev v stredu oficiálne odstúpil zo svojej funkcie. Zaev svoju demisiu nečakane oznámil v novembri po tom, ako jeho strana Sociálnodemokratický zväz Macedónska (SDSM) utrpela ťažkú porážku v októbrových regionálnych voľbách.



Zaeva by mal vo funkcii nahradiť bývalý námestník ministra financií Dimitar Kovačevski, ktorého 13. decembra zvolili za nového šéfa SDSM po tom, čo sa Zaev vzdal aj vedenia sociálnych demokratov, informuje agentúra AP.



Očakáva sa, že parlament oficiálne prijme Zaevovu rezignáciu vo štvrtok. Počas nasledujúcich desiatich dní musí prezident Stevo Pendarovski odovzdať mandát na zostavenie novej vlády koalícii vedenej stranou SDSM.



Sociálni demokrati si zabezpečili parlamentnú väčšinu po uzavretí dohody s malou albánskou stranou, čím predišli konaniu nových parlamentných volieb.



Po získaní mandátu bude mať Kovačevski 20 dní na to, aby parlamentu navrhol novú vládu. Očakáva sa, že jeho nový kabinet bude zostavený do polovice januára.