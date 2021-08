Severovýchod Brazílie pozastavil realizáciu zmluvy o Sputniku V

Brazília 6. augusta (TASR) - Federálne štáty na severovýchode Brazílie pozastavili realizáciu zmluvy o dodávke ruskej vakcíny Sputnik V a dodávky očkovacej látky boli odložené. S odvolaním sa na tlačovú službu Wellingtona Diasa, guvernéra štátu Piauí, ktorý toto združenie vedie, o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Zmluvu uzatvorilo pred časom konzorcium severovýchodných štátov brazílskej federácie a Ruský fond priamych investícií (RFPI). Dávky vakcíny Sputnik V určené pôvodne pre Brazíliu dodajú teraz do Argentíny, Bolívie a Mexika, uviedol Dias.



RFPI vo svojom vyhlásení deklaroval, že konzorcium severovýchodných štátov je stále odhodlané kúpiť ruskú vakcínu. Súčasne poprel, že by dávky vyhradené pre Brazíliu dostali iné krajiny.



Spravodajský portál 90goals.com.br pripomenul, že brazílsky regulačný úrad pre lieky (Anvisa) odmietol vydať povolenie na núdzové použitie Sputniku v Brazílii.



V júli však Anvisa vydala spomínanému konzorciu štátov povolenie na dovoz dvoch milióny dávok ruskej vakcíny za prísnych podmienok. Zahŕňali testovanie vakcíny na detekciu replikácie adenovírusu pred jej použitím, ako aj testovanie a monitorovanie osôb, ktoré ňou boli zaočkované.



RFPI podľa agentúry Reuters deklaroval, že dodanie vakcín, naplánované na piatok, bolo pozastavené pre "nové požiadavky, ktoré Anvisa vzniesla v posledných dňoch".



Anvisa však vo vyhlásení uviedla, že na dovoz Sputniku neboli stanovené žiadne nové podmienky a ruská strana musí splniť 22 podmienok, o ktorých sa rozhodlo ešte v júni.



Diasov úrad tvrdí, že má k vakcíne Sputnik V dodatočné požiadavky, pričom od iných zahraničných liečiv takéto parametre nevyžaduje.



"Je to nešťastné. V Brazílii je teraz vysoká smrtnosť - viac ako 1000 úmrtí denne," uviedol Dias, ktorý podľa agentúry TASS spresnil, že dodávky Sputnika V do Brazílie sú pozastavené dovtedy, kým Anvisa nevydá povolenie na používanie tejto vakcíny.



Očkovanie proti koronavírusu sa v Brazílii začalo 18. januára. Očkuje sa vakcínami od spoločností AstraZeneca, Sinovac, Pfizer a Johnson & Johnson.



Proti covidu je v súčasnosti plne zaočkovaných viac ako 42,7 milióna Brazílčanov a takmer 103 miliónov ďalších dostalo prvú dávku vakcíny.



Prvý prípad nákazy koronavírusom bol v Brazílii potvrdený 26. februára 2020. Táto krajina je po USA a Indii na treťom mieste na svete v počte nakazených (viac ako 20 miliónov ľudí) a na druhom mieste za USA v počte úmrtí (asi 560.000).