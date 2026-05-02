Severovýchod Brazílie zasiahli silné dažde, hlásia najmenej 6 mŕtvych
V štáte Pernambuco spôsobili dažde záplavy a zosuvy pôdy v hlavnom meste štátu Recife a v okolitých oblastiach.
Autor TASR
Sao Paulo 2. mája (TASR) - Najmenej šesť obetí si vyžiadali silné dažde, ktoré za uplynulých 48 hodín zasiahli severovýchodnú časť Brazílie. Prírodný živel v štátoch Pernambuco a Paraíba pripravili o strechu nad hlavou tisíce ľudí, uviedla federálna vláda v sobotnom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.
V štáte Pernambuco spôsobili dažde záplavy a zosuvy pôdy v hlavnom meste štátu Recife a v okolitých oblastiach. Dvaja ľudia zahynuli v Recife a dvaja v susednej Olinde, pričom približne 1500 osôb bolo evakuovaných alebo zostalo bez strechy nad hlavou.
V štáte Paraíba zahynuli podľa brazílskeho ministerstva pre integráciu a regionálny rozvoj dvaja ľudia a 1800 osôb prišlo o strechu nad hlavou alebo bolo nútených opustiť svoje domovy. Rezort uviedol, že medzi najviac postihnuté mestá patria Conde, hlavné mesto štátu Joao Pessoa a Campina Grande.
„Národné centrum pre krízové situácie vydalo počas obdobia dažďov 22 výstrah. Vzhľadom na dôsledky v štátoch Pernambuco a Paraíba a na predpoveď počasia pre tento región bola operačná úroveň zvýšená na najvyšší stupeň pohotovosti,“ uviedlo ministerstvo.
Hoci zrážky ustali a situácia sa zlepšuje, v priebehu soboty je naďalej potrebná ostražitosť, dodal rezort. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva uviedol, že hovoril s miestnymi úradmi, aby im ponúkol podporu. „Vláda naďalej sleduje situáciu s cieľom poskytnúť všetku potrebnú pomoc,“ dodal.
