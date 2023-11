Severovýchod Číny zasiahla snehová víchrica, zrušili lety

Peking 6. novembra (TASR) - Severovýchod Číny zasiahlo v pondelok neobvykle mrazivé počasie sprevádzané snehovými víchricami, v dôsledku ktorého museli zrušiť stovky letov a prerušiť vyučovanie na školách. Viaceré mestá svojich občanov vyzvali, aby pre nepriaznivé poveternostné podmienky radšej nevychádzali zo svojich domov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Len na medzinárodnom letisku v meste Charbin, ktoré je metropolou najsevernejšej čínskej provincie Chej-lung-ťiang, bolo zrušených už vyše 400 letov.



V Charbine zatvorili väčšinu materských, základných aj stredných škôl, ako aj ďalších vzdelávacích inštitúcií. Vyučovanie zrušili aj v susedných provinciách Ťi-lin a Liao-ning, ako aj v oblasti Vnútorné Mongolsko. Na severovýchode krajiny hlásili aj problémy v železničnej doprave.



Čínska meteorologická služba varovala pred drastickým poklesom teplôt v nadchádzajúcich dňoch, ktoré by spoločne so snehovými víchricami mali výrazne zasiahnuť viaceré mestá. Vo niekoľkých provinciách sa očakáva aj husté sneženie. "Cez noc sa vonku zmenilo ročné obdobie," posťažoval sa na čínskej sociálnej sieti Weibo jeden z obyvateľov provincie Chej-lung-ťiang.



Miestne úrady vydali v nedeľu večer najvyššiu, tzv. červenú výstrahu, pred nepriaznivým počasím. V mestách tejto provincie sa do pondelňajšieho večera očakáva 20-40 milimetrov zrážok. V niektorých častiach by mohlo napadnúť osem až desať centimetrov snehu, a dôjsť k prudkému poklesu teploty.



Severná časť Číny zažila počas uplynulého týždňa nezvyčajné výkyvy počasia, a to od smogovej situácie až po druhý najteplejší október za posledné desaťročia a následný víkendový prudký pokles teplôt.



Podľa čínskej meteorologickej služby sa studený front presúva na východ a juh krajiny, pričom na severovýchode Číny sa tento týždeň očakáva pokles teplôt, a to na jednociferné až mínusové hodnoty.