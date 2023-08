Severovýchod Poľska postihli búrky: Voda zaplavila ulice

Varšava 6. augusta (TASR) - Veľké búrky so silným dažďom zasiahli v noci na nedeľu oblasť severovýchodu Poľska, informuje TASR na základe správy agentúr DPA a PAP.



V meste Olsztyn boli ulice zaplavené vodou, ktorej hladina mala výšku 70 až 80 centimetrov. Tamojší hasičský zbor zaznamenal zhruba 40 núdzových volaní v meste i jeho okolí, napriek tomu však k zraneniam osôb nedošlo.



Vodičov v oblasti vyzvali na opatrnosť, keďže cesty mohli zostať vplyvom počasia poškodené. Meteorológovia zároveň varovali, že v dôsledku pretrvávajúceho dažďa by sa rieky na severovýchode Poľska mohli vyliať z brehov.



V metropole Varšava vydali tamojšie úrady v sobotu večer varovanie pred víchricou, napriek tomu tam však nepršalo, píše DPA.



V priebehu nedele sa podľa predpovedí meteorológov v celom Poľsku očakávajú búrky so silným dažďom a vetrom.