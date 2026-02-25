< sekcia Zahraničie
Severovýchod USA bojuje s dôsledkami silného sneženia
V dôsledku sneženia bolo uzavretých mnoho škôl a približne 300.000 domácností a podnikov zostalo bez elektrickej energie.
Washington 25. februára (TASR) - Severovýchod Spojených štátov v utorok zasiahla silná snehová fujavica, v dôsledku ktorej bolo uzavretých mnoho škôl a približne 300.000 domácností a podnikov zostalo bez elektrickej energie. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
V nedeľu a v pondelok tam napadlo viac ako 60 centimetrov snehu. Sneženie zasiahlo obzvlášť silno pobrežné oblasti štátov Rhode Island a Massachusetts.
Podľa portálu FlightAware bolo v utorok zrušených približne 2000 letov a takmer 1000 ďalších malo meškanie, predovšetkým na letiskách v Bostone a New Yorku. AFP pripomína, že už v nedeľu a v pondelok zrušili americké úrady viac ako 9000 letov. Podľa agentúry AP ovplyvnilo počasie aj cestnú a vlakovú dopravu.
Webová stránka PowerOutage.com informovala, že okolo obeda bolo bez elektrickej energie viac ako 240.000 domácností a podnikov v štáte Massachusetts, 28.000 v štáte New Jersey a 20.000 v štáte Delaware.
Denník The Boston Globe v utorok po prvýkrát v priebehu 153 rokov nedoručil svoje denné vydanie, pretože sneh „znemožnil tlač a doručenie novín“.
