Severovýchodne od Paríža zistili u líšok vtáčiu chrípku

Paríž 8. marca (TASR) - Francúzsko zaznamenalo ohnisko vysoko patogénneho variantu vtáčej chrípky H5N1 spozorovaného medzi líškami žijúcimi severovýchode od Paríža. Oznámila to v utorok Svetová organizácia pre zdravie zvierat (WOAH), píše agentúra Reuters.



V prírodnej rezervácii pri meste Meaux sa našli tri uhynuté líšky, a to neďaleko miesta, kde došlo aj k úhynu čajok. Jednu z líšok otestovali a vírus sa potvrdil.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila už vo februári situáciu týkajúcu sa vtáčej chrípky za "znepokojujúcu" vzhľadom na nedávny nárast jej výskytu u vtákov a cicavcov. Uviedla pritom, že prehodnocuje svoje hodnotenie celosvetovej hrozby, akú táto choroba predstavuje. Koná tak vzhľadom na nedávny vývoj situácie vrátane prípadov jej prenosu na človeka zaznamenaných v Kambodži.



Vtáčia chrípka sa vlani rozšírila po celom svete. Spôsobila úhyn viac ako 200 miliónov vtákov, ako aj prudký nárast cien vajec. Zároveň vyvolala obavy z prenosu na človeka.



Vo Francúzsku sa ňou koncom decembra nakazila mačka. Zaznamenali ju napríklad aj u noriek v Španielsku, líšok a vydier v Británii, či medveďov grizly v Spojených štátoch.