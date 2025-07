Severovýchodom USA sa prehnali lejaky a prívalové povodne

New York 15. júla (TASR) - Silné dažde sa v pondelok večer prehnali severovýchodom Spojených štátov, pričom v štátoch New York a New Jersey vyvolali prívalové povodne. V dôsledku nich uviazli na cestách vozidlá, boli pozastavené viaceré linky metra a na niektorých miestach aj vyhlásený núdzový stav, píše TASR podľa agentúry AP.



V častiach štátov New Jersey, New York, Pensylvánia a okolitých oblastiach boli vydané výstrahy pred ďalšími prívalovými povodňami. Phil Murphy, guvernér štátu New Jersey, vyhlásil z dôvodu povodní a lejakov núdzový stav. Ľuďom odporúča, aby nevychádzali von a cestovali len v nevyhnutných prípadoch.



Televízia CBS zverejnila na sociálnych sieťach videozáznam zachytávajúci celkom zaplavenú cestu v meste Scotch Plains, na ktorej uviazli dokonca aj autobusy. AP približuje, že v dôsledku povodní meškali v štáte New Jersey viaceré vlakové i autobusové spojenia.



V meste New York bola podľa tamojšieho dopravného podniku pozastavená premávka niektorých liniek metra, pričom na tých fungujúcich hlásili výrazné meškania spojov. Prívalové povodne zasiahli časti New Yorku aj neďalekého mesta Hudson. Celkovo boli v štáte New York uzavreté časti viacerých hlavných dopravných tepien.



Výstrahy boli vydané napríklad aj pre newyorský okres Westchester či obvod a ostrov Staten Island. „Obyvateľom sa momentálne stále dôrazne odporúča, aby sa vyhli akémukoľvek cestovaniu, pokiaľ neutekajú z oblasti, ktorá je ohrozená záplavami, alebo sa na nich nevzťahuje príkaz na evakuáciu,“ uviedla hovorkyňa westchesterskej administratívy Carolyn Fortinová.



V obci Mount Joy na juhovýchode Pensylvánie vyhlásili už v pondelok stav núdze, keďže za menej ako päť hodín tam spadlo 17,8 centimetra zrážok. Niektorí miestni obyvatelia nahlasovali, že vo svojich domoch majú viac ako 1,5 metra vody. Záchranári mali prinajmenšom 16 výjazdov. Nijakých zranených však z obce nehlásili. Vyhlásenie núdzového stavu umožnilo podľa miestnych predstaviteľov získať ďalšie zdroje a urýchliť pomoc pre zasiahnutých obyvateľov. Voda v tejto obci však už opadáva.