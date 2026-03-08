SILNÉ ZEMETRASENIE V GRÉCKU: Otrasy bolo cítiť aj v Albánsku

< sekcia Zahraničie
ZEMETRASENIE V GRÉCKU: Otrasy bolo cítiť aj v Albánsku
Autor TASR
Atény 8. marca (TASR) - V nedeľu skoro ráno zasiahlo časti severozápadného Grécka a región v okolí ostrova Korfu zemetrasenie s magnitúdou 5,3. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Podľa Geodynamického inštitútu Aténskej univerzity došlo k miernym otrasom okolo 5.32 h miestneho času (4.32 h SEČ). Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo na pevninskej časti Grécka v blízkosti mesta Ioannina v hĺbke približne desať kilometrov.
Po zemetrasení nasledovalo množstvo menších otrasov. Niektoré z nich boli podľa gréckych médií cítiť aj v južnej časti Albánska.
DPA uvádza, že v niektorých oblastiach došlo k menším zosuvom pôdy. Miestne médiá informovali aj o dočasných výpadkoch elektrickej energie.
Odborník na zemetrasenia Efthymios Lekkas v gréckej televízii ERTNews uviedol, že spočiatku neboli hlásené žiadne zranenia ani výrazné škody na budovách.
