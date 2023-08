Severozápad Mexika zasiahne hurikán Hilary, ohrozená je aj Kalifornia

Miami 19. augusta (TASR) — Severozápad Mexika a americký štát Kalifornia sa pripravujú na príchod hurikánu Hilary, ktorý nad Tichým oceánom zosilnel na štvrtú z piatich kategórií. Uviedli to v noci na sobotu agentúry AFP a DPA.



Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) v Miami varovalo, že ide o "veľký a silný" hurikán smerujúci k mexickému polostrovu Baja California a južnej Kalifornii. Americké médiá poznamenali, že pre Kaliforniu bola po prvý raz v dejinách vydaná výstraha pred tropickou búrkou.



Centrum Hilary sa v piatok popoludní nachádzalo okolo 523 kilometrov juhozápadne od letoviska Cabo San Lucas ležiaceho na južnom cípe polostrova Baja California.



Výdatné zrážky, ktoré hurikán cez víkend prinesie, môžu podľa NHC vyvolať "zriedkavé a nebezpečné záplavy" na juhozápade Spojených štátov. Hilary by bola prvou tropickou búrkou, ktorá zasiahne Kaliforniu od roku 1939. Vtedy prišli o život desiatky ľudí, pretože na ňu neboli pripravení.



Hurikán by mal v nedeľu doraziť k mexickému polostrovu Baja California. Sprevádza ho vietor s rýchlosťou 230 kilometrov za hodinu. NHC však očakáva, že od soboty bude vietor postupne slabnúť. V nedeľu popoludní miestneho času, ešte predtým, ako zasiahne južnú Kaliforniu, by hurikán mohol zoslabnúť na tropickú búrku.



Hurikánová sezóna sa začína 15. mája v Tichom oceáne a 1. júna v Atlantiku; končí sa zvyčajne 30. novembra. Hurikány sa vyskytujú pri tichomorskom aj atlantickom pobreží Mexika každý rok a ich zvyšky niekedy zasiahnu aj Kaliforniu, no len výnimočne majú intenzitu tropickej búrky.