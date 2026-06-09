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Severské a pobaltské krajiny sa zasadzujú za členstvo Ukrajiny v NATO

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Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Foto: TASR/AP

Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu krajiny do Únie by mal byť dokončený čo najskôr.

Autor TASR
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Kyjev/Tallinn 9. júna (TASR) - Lídri ôsmich severských a pobaltských krajín (NB8) v utorok na summite v estónskej metropole Tallinn vyjadrili podporu „nezvratnému smerovaniu“ Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala „čo najskôr“ členom Európskej únie (EÚ). Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení NB8, informoval spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.

V prípade integrácie Ukrajiny do EÚ, lídri NB8 vo svojom vyhlásení ocenili „dosiahnutý pokrok“ Kyjeva a vyzvali na bezodkladné otvorenie všetkých kapitol na prístupových rokovaniach, ideálne v období júna až júla 2026. Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu krajiny do Únie by mal byť dokončený čo najskôr.

Šéfovia vlád štátov zoskupenia NB8 zároveň za prítomnosti prezidenta Volodymyra Zelenského potvrdili, že „Ukrajina je strategickým bezpečnostným partnerom NATO, ktorý priamo prispieva k euroatlantickej bezpečnosti.“ Krajine tiež vyjadrili podporu v „jej nezvratnom smerovaní“ k plnej euroatlantickej integrácii vrátane vstupu do NATO.
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