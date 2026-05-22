< sekcia Zahraničie
Severské a pobaltské štáty odsúdili hrozby Ruska
Ruský veľvyslanec pri OSN v utorok vyhlásil, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov.
Autor TASR
Helsinki 22. mája (TASR) – Ministri zahraničných vecí severských a pobaltských štátov v piatok uviedli, že odsudzujú ruské vyhrážky útokmi na Lotyšsko a ďalšie pobaltské krajiny v súvislosti so sporom okolo preniknutí ukrajinských dronov do vzdušného priestoru NATO. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Pobaltské štáty sú blízki spojenci Kyjeva a ako členovia NATO v uplynulých dňoch hlásili na svojom území opakované vniknutie dronov z Ukrajiny, ktorá zintenzívnila útoky na vzdialené ciele v Rusku vrátane lokalít pri Baltskom mori.
Podľa krajín NATO a Kyjeva je Rusko zodpovedné za tieto incidenty v dôsledku svojej vojny proti Ukrajine a v niektorých prípadoch elektronickým rušením nasmerovalo ukrajinské drony cez hranicu. Moskva tvrdí, že Ukrajina využíva vzdušný priestor NATO ako krytie pre dronové útoky na ruské ciele; Kyjev a NATO to popierajú.
Ruský veľvyslanec pri OSN v utorok vyhlásil, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov. Ich členstvo v NATO ich podľa neho neochráni pred odvetnými opatreniami.
Šéfovia diplomacie Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska v piatkovom spoločnom vyhlásení napísali, že dôrazne odmietajú „očividnú dezinformačnú kampaň a nepravdivé tvrdenia Ruska, ktoré podporuje Bielorusko, o narušení vzdušného priestoru“ v severnom a pobaltskom regióne.
Odsúdili ruské vyhlásenia, ktoré vnímajú ako vyhrážky použitím sily proti Lotyšsku a iným krajinám v regióne. „Rusko sa snaží odvrátiť pozornosť od svojej nelegálnej vojny a zastrašovať spojencov z NATO. To nebude fungovať a musí sa to okamžite skončiť,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom estónskym ministerstvom zahraničných vecí. Vo štvrtok si tiež predvolalo ruského diplomata v krajine, aby mu odovzdalo protest proti pretrvávajúcej dezinformačnej kampani.
Pobaltské štáty sú blízki spojenci Kyjeva a ako členovia NATO v uplynulých dňoch hlásili na svojom území opakované vniknutie dronov z Ukrajiny, ktorá zintenzívnila útoky na vzdialené ciele v Rusku vrátane lokalít pri Baltskom mori.
Podľa krajín NATO a Kyjeva je Rusko zodpovedné za tieto incidenty v dôsledku svojej vojny proti Ukrajine a v niektorých prípadoch elektronickým rušením nasmerovalo ukrajinské drony cez hranicu. Moskva tvrdí, že Ukrajina využíva vzdušný priestor NATO ako krytie pre dronové útoky na ruské ciele; Kyjev a NATO to popierajú.
Ruský veľvyslanec pri OSN v utorok vyhlásil, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov. Ich členstvo v NATO ich podľa neho neochráni pred odvetnými opatreniami.
Šéfovia diplomacie Dánska, Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska v piatkovom spoločnom vyhlásení napísali, že dôrazne odmietajú „očividnú dezinformačnú kampaň a nepravdivé tvrdenia Ruska, ktoré podporuje Bielorusko, o narušení vzdušného priestoru“ v severnom a pobaltskom regióne.
Odsúdili ruské vyhlásenia, ktoré vnímajú ako vyhrážky použitím sily proti Lotyšsku a iným krajinám v regióne. „Rusko sa snaží odvrátiť pozornosť od svojej nelegálnej vojny a zastrašovať spojencov z NATO. To nebude fungovať a musí sa to okamžite skončiť,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom estónskym ministerstvom zahraničných vecí. Vo štvrtok si tiež predvolalo ruského diplomata v krajine, aby mu odovzdalo protest proti pretrvávajúcej dezinformačnej kampani.