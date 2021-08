Severské krajiny ponúknu azyl Afgancom, ktorí pre ne pracovali

Kodaň 12. augusta (TASR) - Dánsko ponúkne približne 45 Afgancom, ktorí preň v Afganistane pracovali, dočasný azyl po tom, ako sa z Afganistanu stiahnu zahraniční vojaci, informovala vo štvrtok agentúra AFP. Ďalšie severské krajiny budú postupovať podobným spôsobom.



Afgancom, ktorí pracovali pre dánske ozbrojené zložky alebo veľvyslanectvo, ponúkne Kodaň evakuáciu do Dánska a povolenie na pobyt v krajine s platnosťou dva roky.



"Máme spoločnú zodpovednosť pomôcť tým Afgancom, ktorí sú teraz v nebezpečenstve pre svoje spojenie a príspevok k dánskej angažovanosti v Afganistane," uviedlo v stredu vo vyhlásení dánske ministerstvo zahraničných vecí.



Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto povedal, že jeho vláda hľadá spôsoby, ako evakuovať "najmenej desiatky" Afgancov, ktorí pre jeho krajinu pracovali. Podobný prísľub dalo aj Švédsko, pripomína AFP.



Šesť členských štátov EÚ vrátane Dánska a Nemecka v predchádzajúcich dňoch zaslalo Európskej komisii (EK) list, v ktorom varovalo pred zastavením deportácií afganských žiadateľov o azyl aj napriek vojenským úspechom moslimských radikálov z hnutia Taliban v tejto krajine.



Spojené štáty minulý mesiac z Afganistanu do USA previezli prvú skupinu Afgancov, ktorí pracovali pre americkú vládu. Svoj personál z Afganistanu premiestnili aj Británia a Nemecko.



Zahraniční vojaci začali z Afganistanu odchádzať v máji tohto roka a úplne stiahnuť by sa mali na budúci mesiac. Islamistické hnutie Taliban, ktoré bojuje za opätovné zavedenie islamského práva šaría v Afganistane po odsune jednotiek NATO z krajiny, zintenzívnilo svoje ozbrojené ťaženie proti vládnym silám.



Taliban vo štvrtok obsadil strategické mesto Ghazní, správne centrum rovnomennej provincie na juhovýchode Afganistanu. Ide už o desiatu provinčnú metropolu, ktorú talibovia obsadili za uplynulý týždeň.