Severské krajiny posilnia spoluprácu v oblasti šírenia kriminality

Štokholm 14. augusta (TASR) - Severské krajiny posilnia policajnú spoluprácu a vytvoria v Štokholme spoločné centrum v snahe zabrániť rozšíreniu problému kriminality gangov vo Švédsku do Nórska, Fínska a Dánska. Oznámila to v stredu švédska vláda, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Švédske gangy patria dlhodobo k najnásilnejším v Európe, ale tento rok v Dánsku obvinili desať Švédov, prevažne neplnoletých, z pokusu o vraždu alebo držania zbraní, čo vyvolalo v Dánsku znepokojenie a ostrú kritiku. Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer uviedol, že Štokholm a Kodaň v reakcii vyšlú do svojich krajín policajtov.



"Dôležitým dôvodom je možnosť vymieňať si informácie medzi našimi krajinami v reálnom čase,“ vysvetľuje Strömmer. "Aby sme dokázali včas identifikovať, ktorým deťom a mladým ľuďom hrozí, že budú vtiahnutí do týchto zločineckých sietí, a aby sme tomu zabránili."



Dánske gangy si najímajú členov švédskych gangov na násilné útoky na konkurentov a dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard uviedol, že len od apríla zaznamenali 25 takýchto prípadov.



V Štokholme sa má taktiež zriadiť centrum policajtov z Fínska, Nórska a Dánska. Nórski a fínski policajti sa už v hlavnom meste Švédska nachádzajú a Dáni by sa k nim mali pripojiť v priebehu niekoľkých týždňov.



Švédsko malo niekoľko desaťročí jednu z najštedrejších imigračných politík v západnom svete. V posledných rokoch ju výrazne sprísnilo po prudkom náraste kriminality, za ktorý podľa viacerých môže najmä slabá integrácia prisťahovalcov, píše Reuters.



Švédsko má zároveň najvyššiu mieru násilia páchaného strelnými zbraňami na obyvateľa v Európskej únii. V minulom roku v krajine s desiatimi miliónmi obyvateľov zastrelili 55 ľudí. Pre porovnanie, v ostatných troch severských krajinách zaznamenali spolu len šesť obetí smrteľnej streľby.