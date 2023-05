Severské krajiny prisľúbili podporu Ukrajine

Helsinki/Haag 4. mája (TASR) - Päť severských krajín prisľúbilo pokračovanie pomoci Ukrajine v boji proti ruskej agresii, ako aj podporu snahám Kyjeva o vstup do NATO a EÚ. Lídri Fínska, Švédska, Nórska, Dánska a Islandu to uviedli na stredajšom summite v Helsinkách, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra DPA.



Podľa zatiaľ nepotvrdených správ holandských médií ukrajinský líder ešte v stredu vo večerných hodinách odcestoval z Fínska do Holandska, a to na palube holandského vládneho lietadla.



Vláda v Haagu v stredu večer oznámila, že Zelenskyj, počas svojej prvej, vopred neohlásenej návštevy Holandska, prednesie vo štvrtok prejav venovaný vojne na Ukrajine, uvádza agentúra Reuters.



Ukrajinský prezident sa v Helsinkách stretol s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm, so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, nórskym predsedom vlády Jonasom Gahrom Störem, dánskou ministerskou predsedníčkou Mette Frederiksenovou a šéfkou islandskej vlády Katrín Jakobsdóttir.



"Severské krajiny zostávajú pevné vo svojom odhodlaní podporovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uvádza sa v záverečnom komuniké účastníkov summitu vo fínskej metropole.



Lídri piatich krajín zároveň prisľúbili, že budú naďalej poskytovať "politickú, finančnú, humanitárnu a vojenskú podporu Ukrajine", a to tak dlho, ako to bude potrebné.



Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko a Island pomáhajú Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Dánsko v utorok oznámilo, že Kyjevu poskytne vojenské vybavenie a finančnú pomoc v hodnote 228 miliónov eur na podporu očakávanej ukrajinskej protiofenzívy.



Holandsko už venovalo Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote približne 1,2 miliardy eur.