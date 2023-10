Severské krajiny sa dohodli na efektívnejšej repatriácii migrantov

Kodaň 31. októbra (TASR) - Ministri migrácie a spravodlivosti severských krajín sa v utorok dohodli na posilnení úsilia o návrat migrantov do krajín pôvodu a deportácii nelegálnych migrantov do tretích krajín. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Dánsko sa stalo lídrom tvrdšieho postupu voči migrantom v severských krajinách. Zavádza prísnejšie opatrenia zamerané na odrádzanie od prisťahovalectva. Ťažšie je aj získať dánske občianstvo.



Utorková dohoda nasledovala po dvojdňovom stretnutí ministrov Švédska, Fínska, Nórska, Islandu a Dánska v Kodani. Prvou z troch dohodnutých iniciatív bolo zintenzívnenie spolupráce medzi migračnými atašé zodpovednými za deportácie.



"Atašé sa budú pravidelne stretávať a spoločne posilňovať spoluprácu s tretími krajinami s cieľom efektívnejšie vykonávať návraty do príslušných krajín a poskytovať podporu pri reintegrácii," uviedlo dánske ministerstvo pre prisťahovalectvo.



Druhým cieľom je spolupráca na spoločných letoch "zo severskej krajiny do tretej krajiny, aby ľudia bez legálneho pobytu vo viacerých severských krajinách mohli odletieť z jednej severskej krajiny do tretej krajiny," uvádza sa vo vyhlásení. Uskutoční sa to v spolupráci s agentúrou EÚ pre hraničný dozor Frontex.



Po tretie, vyvinúť sa má úsilie na zvýšenie podpory pre nelegálnych migrantov uviaznutých v severnej Afrike vrátane "asistovaného dobrovoľného návratu do ich vlastných krajín". Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Kaare Dybvad vyhlásil, že severské krajiny majú "spoločný záujem na tom, aby cudzinci bez legálneho pobytu boli poslaní domov".



"Musíme zabrániť tomu, aby cestovali cez naše krajiny a prekĺzli pod radarom úradov," dodal.



Dánska sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová je od svojho nástupu k moci v roku 2019 zástankyňou "nulového počtu utečencov" v tejto škandinávskej krajine.



Dánsko bolo tiež prvým štátom v Európe, ktorý v roku 2020 zrušil povolenia na pobyt sýrskym utečencom z oblasti Damasku s odôvodnením, že situácia v tejto oblasti je dostatočne bezpečná.