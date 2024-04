Severské krajiny schvaľujú posilnenie úlohy NATO pri pomoci Ukrajine

Oslo 10. apríla (TASR) - Severské a pobaltské krajiny podporujú posilnenie úlohy Severoatlantickej aliancie (NATO) pri poskytovaní pomoci Ukrajine vo vojne s Ruskom. Zároveň podporujú ambície Kyjeva o vstup do EÚ. Uviedol to v stredu švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Podporujeme posilnenie úlohy NATO pri poskytovaní pomoci Ukrajine v oblasti bezpečnosti a pri koordinácii vojenskej podpory a vybavenia," povedal Billström po schôdzke ministrov zahraničných vecí ôsmich severských a pobaltských krajín na švédskom ostrove Gotland.



Šéf švédskej diplomacie dodal, že ministri sa na stretnutí dohodli na vytvorení skupiny expertov, ktorá pomôže podporiť úsilie Ukrajiny o vstup do Európskej únie. "To ponúka príležitosť uľahčiť Ukrajine cestu k členstvu v európskej rodine," uviedol.