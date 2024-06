Severské krajiny vytvoria vojenský koridor na prepravu vybavenia

Oslo 20. júna (TASR) - Tri severské krajiny sa dohodli na vytvorení arktického vojenského transportného koridoru. Slúžiť bude na presun personálu a vybavenia v rámci Nórska, Švédska a Fínska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nórsky premiér Jonas Gahr Störe označil tento krok za "významný míľnik". Zároveň ide o najnovšie bezpečnostné opatrenie po nedávnom vstupe Fínska a Švédska do NATO.



Koridor bude viesť cez sever Nórska, Švédska a Fínska a zaistí rýchly presun, uviedol Stőre po stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom a fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom. Na jeho výstavbu budú dohliadať ministerstvá obrany jednotlivých krajín. "Spoločne identifikujú prekážky, investujú do potrebnej infraštruktúry a zaistia efektívnu vojenskú mobilitu," informuje vyhlásenie.



Arktická oblasť nabrala v posledných rokoch veľký geopolitický význam. Topiaci sa ľad podľa všetkého otvorí dopravné trasy a sprístupní zdroje. V marci tam NATO usporiadalo aj štvormesačné vojenské cvičenia známe ako Steadfast Defender.



Moskva už pred niekoľkými rokmi zvýšila svoje kapacity v arktickej oblasti. Nachádza sa tam aj ich Severná flotila, ktorá zahŕňa množstvo ponoriek vybavených jadrovými hlavicami.