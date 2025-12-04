< sekcia Zahraničie
Severské štáty NATO budú patriť pod velenie v americkom Norfolku
Veliteľstvo v Norfolku je zamerané na obranu severoatlantického priestoru a doteraz bolo zodpovedné za Arktídu, Grónsko, Island, Nórsko a Spojené kráľovstvo.
Autor TASR
Mons 4. decembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) tento týždeň integruje všetky severoeurópske krajiny pod Spoločné veliteľstvo síl v americkom Norfolku v štáte Virgínia. Cieľom je zvýšiť transatlantickú bezpečnosť a posilniť pozíciu aliancie na ďalekom severe, povedal to vo štvrtok vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a DPA.
Veliteľstvo v Norfolku je zamerané na obranu severoatlantického priestoru a doteraz bolo zodpovedné za Arktídu, Grónsko, Island, Nórsko a Spojené kráľovstvo. K nim pribudnú Dánsko, Švédsko a Fínsko, ktoré doteraz patrili pod velenie v holandskom Brunssume, ktoré je zodpovedné za severovýchodné krídlo NATO.
Fínsko a Švédsko vstúpili do NATO v rokoch 2023 resp. 2024 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, keď prehodnotili svoj neutrálny status. Tým posilnili pozíciu NATO na severe Európy a v Baltskom mori, čo viedlo k reorganizácii velenia.
„Vzhľadom na zosúladenie našich protivníkov po celom svete je absolútne nevyhnutné, aby sme čo najviac posilnili euroatlantickú oblasť a upevnili našu pozíciu na ďalekom severe,“ povedal novinárom v hlavnom veliteľstve Aliancie neďaleko belgického mesta Mons generál Grynkewich. Norfolk je podľa neho strategickým mostom medzi Severnou Amerikou a Európou.
DPA pripomína, že Spoločné veliteľstvá NATO v Norfolku, Neapole a Brunssume sú zodpovedné za plánovanie a vykonávanie vojenských operácií. V prípade vojny sa z nich budú riadiť bojové zoskupenia, v čase mieru plánujú cvičenia a odstrašujúce opatrenia.
Veliteľstvo v Norfolku je zamerané na obranu severoatlantického priestoru a doteraz bolo zodpovedné za Arktídu, Grónsko, Island, Nórsko a Spojené kráľovstvo. K nim pribudnú Dánsko, Švédsko a Fínsko, ktoré doteraz patrili pod velenie v holandskom Brunssume, ktoré je zodpovedné za severovýchodné krídlo NATO.
Fínsko a Švédsko vstúpili do NATO v rokoch 2023 resp. 2024 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, keď prehodnotili svoj neutrálny status. Tým posilnili pozíciu NATO na severe Európy a v Baltskom mori, čo viedlo k reorganizácii velenia.
„Vzhľadom na zosúladenie našich protivníkov po celom svete je absolútne nevyhnutné, aby sme čo najviac posilnili euroatlantickú oblasť a upevnili našu pozíciu na ďalekom severe,“ povedal novinárom v hlavnom veliteľstve Aliancie neďaleko belgického mesta Mons generál Grynkewich. Norfolk je podľa neho strategickým mostom medzi Severnou Amerikou a Európou.
DPA pripomína, že Spoločné veliteľstvá NATO v Norfolku, Neapole a Brunssume sú zodpovedné za plánovanie a vykonávanie vojenských operácií. V prípade vojny sa z nich budú riadiť bojové zoskupenia, v čase mieru plánujú cvičenia a odstrašujúce opatrenia.