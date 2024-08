Sevilla chce odpojiť od vody byty,ktoré nezákonne prenajímali turistom

Madrid 15. augusta (TASR) - Úrady v španielskom meste Sevilla pohrozili odpojením od dodávok vody majiteľom bytov, ktorí svoje nehnuteľnosti nezákonne prenajímajú turistom. Ide o snahu obmedziť krátkodobé prenájmy, ktoré rozčuľujú miestnych obyvateľov. TASR o tom informuje s odvolaním a stredajšiu správu agentúry Reuters.



Úrad starostu Sevilly tento týždeň oznámil, že preveruje všetky rekreačné apartmány v meste a požiada miestnu vodárenskú spoločnosť Emasesa, aby prerušila dodávky vody do nehnuteľností, ktoré nespĺňajú predpisy a ich majitelia to ignorujú.



Kontrola zatiaľ odhalila 715 bytov prenajímaných v rozpore s prepismi prijatými v roku 2022, ktoré stanovujú, že rekreačné apartmány musia mať samostatný vchod, ak sa nachádzajú nad prvým poschodím, povedal zdroj z úradu starostu, ktorý si neželal byť menovaný. Dodal, že úrad už s majiteľmi spomínaných nehnuteľností rokoval.



Prudký nárast cestovného ruchu v uplynulých rokoch, ktorému napomohlo rozšírenie rekreačných prenájmov, viedol k protestom v celom Španielsku. Miestni sa sťažujú, že v dôsledku neúnosných cien na trhu s prenájmami nemajú kde bývať.



Úrady v turistami vyhľadávaných mestách, akým je aj Sevilla, sa preto snažia nájsť spôsoby, ako obmedziť krátkodobé prenájmy ponúkané na platformách ako Airbnb či booking.com.



Úrad starostu v Sevilly odhaduje, že 5000 až 7000 rekreačných zariadení je v meste prenajímaných nezákonne, zatiaľ čo ďalších 8000 až 9000 spĺňa predpisy, prezradil zdroj agentúry Reuters.



Mestský úrad plánuje ďalšie sprísnenie predpisov a chystá sa zakázať vydávanie ďalších licencií na rekreačné prenájmy v starom meste a vo vyhľadávanej štvrti Triana.



Proti krátkodobým prenájmom bojujú aj ďalšie španielske mestá. Barcelona sa napríklad chystá do roku 2028 zakázať všetky prenájmy apartmánov pre turistov, pripomína Reuters.