Sexuálne vzťahy rovnakého pohlavia sú podľa irackého zákona trestné

Ženeva 29. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov je znepokojená novoprijatým zákonom v Iraku, ktorý kriminalizuje sexuálne vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Vyhlásila to v pondelok hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Sme znepokojení schválením nového zákona irackým parlamentom, ktorý kriminalizuje vzťahy osôb rovnakého pohlavia, ako aj iné formy správania v súkromí, s ktorým súhlasia obe strany," uviedla hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová. Zároveň poukázala na to, že za takéto vzťahy možno podľa zákona v Iraku teraz udeliť až 15-ročný trest odňatia slobody.



"Tento zákon je v rozpore s niekoľkými dohodami a dohovormi o ľudských právach ratifikovanými Irakom vrátane Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach," dodala Shamdasaniová.



Homosexualita je v irackej konzervatívnej spoločnosti tabu, no doteraz neexistoval zákon, ktorý by priamo trestal skutky spojené s ňou, konštatuje AFP.



Novela zákona o boji proti prostitúcii z roku 1988 ukladá tresty nielen za vzťahy rovnakého pohlavia. Podľa zákona je možné udeliť až trojročný väzenský trest aj transrodovým ľudom. Zákon tiež stanovuje minimálne sedemročný väzenský trest za propagovanie sexuálnych vzťahov osôb rovnakého pohlavia. Mužom, ktorí sa prezentujú ako ženy, zase možno podľa novely udeliť trest odňatia slobody v trvaní od troch do piatich rokov.



"Existujú rozsiahle dôkazy, že takéto zákony legitimizujú predsudky, vystavujú ľudí zločinom z nenávisti, policajnému násiliu, prenasledovaniu, zastrašovaniu, vydieraniu a týraniu," upozornila Shamdasaniová. Zároveň poukázala na to, že v dôsledku diskriminácie môže prísť k odopieraniu základných služieb vrátane zdravotného ošetrenia či vzdelania. Podľa hovorkyne má každý právo na ochranu pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity.



Príslušníci LGBTQ komunity v Iraku sú často obeťami únosov, znásilnení, mučenia či vrážd, ktoré zostávajú nepotrestané, upozornila v roku 2022 ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) a mimovládna organizácia IraQueer.