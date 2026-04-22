Streda 22. apríl 2026
Seychelská republika otvorí v Moskve tento rok svoje veľvyslanectvo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Moskva 22. apríla (TASR) - Do Ruska pricestoval na štátnu návštevu seychelský prezident Patrick Herminie. Počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bude hovoriť aj o otvorení seychelského veľvyslanectva v Moskve, ktoré je podľa podkladov k ich stretnutiu naplánované na tento rok. TASR o tom podľa agentúry TASS.

Ide o vôbec prvé stretnutie prezidentov oboch krajín. Herminie však Rusko už navštívil v roku 2014 ako vtedajší predseda parlamentu. Na stretnutí s Putinom v Kremli ocenil pomoc Moskvy a Seychelská republika je vďačná Rusku za pomoc pri zmierňovaní negatívnych dôsledkov vojny, ktorú viedli Spojené štáty a Izrael proti Iránu.

„V tejto veľmi ťažkej chvíli... Rusko opäť preukázalo svoje priateľstvo tým, že nám minulý týždeň pomohlo. A vieme, že zajtra príde ďalšia pomoc. Sme za to veľmi vďační a nezabudneme na to,“ poznamenal.

Africké krajiny čelia prudkému nárastu cien pohonných hmôt v dôsledku blokády Hormuzského prielivu počas americko-izraelských útokov na Irán.

„Seychely sú dôležitým partnerom Ruska v Afrike, obe krajiny spájajú dlhoročné tradície priateľstva a vzájomnej úcty. V júni si pripomenieme päťdesiate výročie nadviazania diplomatických vzťahov 30. júna 1976. Tento rok sa v Moskve otvorí seychelské veľvyslanectvo,“ uvádza sa v dokumente pripravenom pred stretnutím prezidentov.
