Seznam Zprávy: Koordinátor v bitcoinovej kauze chcel spochybniť zmluvu

Praha 30. júla (TASR) - Bývalý koordinátor českého ministerstva spravodlivosti v bitcoinovej kauze David Uhlíř, ktorý pred niekoľkými dňami nečakane skončil vo funkcii, chcel v záverečnej správe spochybniť platnosť zmluvy medzi ministerstvom a v minulosti odsúdeným darcom bitcoinov. V stredu to napísal server Seznam Zprávy. Podľa prezidenta ČR Petra Pavla je jeho koniec vo funkcii nezrozumiteľný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Uhlířa bol podľa ministerky spravodlivosti Evy Decroix do funkcie vymenovaný preto, aby zabezpečil transparentný a predvídateľný postup ministerstva v riešení kauzy, ktorý bude v súlade s právom. V pondelok uviedla, že to už splnil a jeho ďalšie pôsobenie by tak bolo nadbytočné.



Uhlíř sa úlohy ujal 19. júna so slovami, že je to preňho výzva a chce prípadu venovať letné prázdniny. Skončil však už v ich polovici a nepredloží tak ani pôvodne avizovanú správu. Server Seznam Zprávy tvrdí, že v nej chcel spochybniť platnosť zmluvy medzi darcom bitcoinov a ministerstvom z dôvodu, že darované bitcoiny zrejme pochádzali z trestnej činnosti. Ministerka už v pondelok uviedla, že správa by bola zbytočná, lebo by vraj len duplikovala činnosť orgánov činných v trestnom konaní.



Český prezident v stredu pred schôdzkou s ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským povedal, že koncu Uhlířa vo funkcii nerozumie. „Veľmi zrozumiteľné to nie je. Tiež tomu sám nerozumiem, čo je v pozadí, ale rád sa o tom dozviem viac,“ dodal.



Na zistenie servera Seznam Zprávy už reagovalo aj koaličné hnutie STAN. Podľa stanice ČT24 chce vyzvať rezort spravodlivosti, aby písomnú správu o výsledkoch vyšetrovania bitcoinovej kauzy, ktorú mal pripraviť koordinátor, dopracovalo a zverejnilo. Podľa opozície koniec Uhlířa dokazuje, že Decroix na čelo rezortu nastúpila preto, aby v kauze „zamietla stopy“.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)